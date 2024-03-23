الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز يُدشن معرض “بيت المصانع”

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس الأمناء لمؤسسة الأميرة حصة بنت أحمد السديري الخيرية، اليوم، معرض بيت المصانع الذي تُشرف عليه المؤسسة، وذلك تخليداً لحياة الأميرة حرَم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمهما الله- وتوثيقاً لمقتنياتها وممتلكاتها الخاصة في منزلها الخاص.

وارتبط المنزل ارتباطاً وثيقاً بنشأة أبنائها الملوك والأمراء وبناتها الأميرات، حيث يروي المعرض لزائريه قصة كُل جزء وركن بالبيت بكافة محتوياته، ليستعرض لزواره عدداً من القطع الخاصة بالأميرة التي تم الحفاظ عليها وشملت على عدد كبير من المقتنيات الشخصية للأميرة حصة ومن القطع المستخدمة في أثاث القصر، إلى جانب الوثائق والصور التاريخية.

كما يستعرض في جنباته قصة معاصرة لحياة الأميرة منذ نشأتها مع والدها الأمير أحمد السديري ووالدتها الأميرة شريفة السويّد، حتى انتقالها من بلدة الغاط إلى مدينة الرياض بعد الزواج بالملك عبد العزيز وصولاً لانتقالها إلى السكن بقصره برفقة زوجاته بقصر المربع.

ويحكي المعرض انتقالات مسكن الأميرة وصولاً إلى قصر الناصرية حتى استقرت في هذا البيت الذي أحبته، والذي يُعد سابقاً مزرعة للملك المؤسس وهبها للأميرة عام 1380هـ الموافق 1960م، حتى توفاها الله بعد 9 سنوات من انتقالها للسكن فيه.

يذكر أن “المصانع” اسم أطلق منذ القدم على المنطقة التي تحتضن المنزل، كونها أرضاً زراعية واقعة على وادي حنيفة جنوب مدينة الرياض.