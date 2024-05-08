الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يطلع على أبرز منجزات جمعية البر بحفر الباطن

المناطق ـ واس

استقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، اليوم بمكتبه بالمحافظة، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن محمد بن ناصر الحمد، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي لأهم برامج ومبادرات ومنجزات الجمعية لعام 2023 م التي تهدف لخدمة المجتمع ومستفيدي الجمعية، بما يحقق تطلعات رؤية المملكة الطموحة.

وثمّن سموه جهود الجمعية الرامية لتحقيق الريادة في العمل الخيري والإنساني، وتفعيل المبادرات التنموية المستدامة في القطاع الثالث، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بدور الشراكة المجتمعية بين الجمعية والجهات ذات العلاقة لتحقيق تكامل الجهود وضمان حوكمة العمل الخيري للوصول للمخرجات النوعية والمتميزة.

وكرّم سمو محافظ حفر الباطن في ختام اللقاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته السابقة، سائلاً المولى عز وجل للجمعية دوام التوفيق لخدمة المجتمع.