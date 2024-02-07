الأمير عبدالرحمن بن عبدالله يفتتح مؤتمر حفر الباطن الدولي للصحة الريفية

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، افتتح صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن اليوم, مؤتمر حفر الباطن الدولي للصحة الريفية, الذي ينظمه تجمع حفر الباطن الصحي، بحضور مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ورئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب، وعدد من المسؤولين الحكوميين والقيادات الصحية في المملكة.

وتجول سموه على المعارض المصاحبة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ثم شهد توقيع مذكرة تفاهم بين تجمع حفر الباطن الصحي وجامعة حفر الباطن، وشاهد عرضًا مرئيًا حول المؤتمر.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور علي الزيلعي، أن المؤتمر الذي يستهدف الممارسين الصحيين وقادة القطاع الصحي والمهتمين والمستثمرين بقطاع الصحة الريفية يتضمن عدداً من ورش العمل، بمشاركة أكثر من 30 متحدثًا من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

من جانبه نوه رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشرقي الصحي عصام المهيدب بما تشهده البلاد من نهضة تنموية شاملة وخطوات متسارعة ومشاريع تطويرية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، التي من أبرز أهدافها الارتقاء بمنظومة العمل الصحي للوصول إلى مجتمع حيوي والتركيز على خدمة المستفيد، مشيرًا إلى ما توليه القيادة الحكيمة لخدمات الرعاية الصحية والوقائية من اهتمام ودعم غير محدود؛ لتقديم خدمات صحية لجميع أفراد المجتمع بيسر وسهولة وبأعلى المعايير الدولية.

وفي الختام كرم سمو محافظ حفر الباطن الشركاء الإستراتيجيين والرعاة لمؤتمر حفر الباطن الدولي للصحة الريفية.