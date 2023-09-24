الأمير عبدالعزيز بن تركي يجتمع برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ويلتقي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 اليوم بمدينة هانغتشو الصينية، اجتماعاً مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف راجا راندير سينغ، بحضور سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية, والمدير العام المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي ينود تويري.

وناقش اللقاء مستجدات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، ومستجدات دورات الألعاب الآسيوية المقبلة، وعلى رأسها، دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية “الرياض 2025″، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية “تروجينا 2029″، وأسياد الرياض 2034م.

كما التقى سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي، وبحضور سمو الأمير فهد بن جلوي، برئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، إذ ناقشا تعزيز سبل التعاون المشترك بما يخدم الرياضة في البلدين.