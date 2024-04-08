الأمير عبدالعزيز بن تركي يرأس وفد المملكة في مؤتمر “سبورت اكورد” العالمي ببريطانيا

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يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفد المملكة، المشارك في المؤتمر الرسمي لمنظمة “سبورت اكورد” الذي يفتتح غدًا ويستمر لأربعة أيام في مدينة بيرمنغهام البريطانية، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية روبن ميتشل، ومشاركة معظم الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمات الرياضية الأخرى، في حدث يصنّف كأكبر تجمع رياضي من نوعه يقام سنويًا تحت مظلة هذه المنظمة.

ويضم الوفد الرسمي السعودي ، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

ويقام على هامش أعمال الجمعية، عدد من ورش العمل، التي ستناقش، الرياضة والصحة، واستضافة كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية، والقوانين الرياضية، إضافة لعدد من المحاور الأخرى.