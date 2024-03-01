الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور الفعاليات المصاحبة لجادة الإبل في حائل

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أشادَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بأصداء النجاح للفعاليات المصاحبة لجادة الإبل في حائل 2024 والنقلة النوعية لفعاليات تراث الإبل التي انتقلت إلى العالمية بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – والمشرف العام على نادي الإبل ، مشيراً سموه إلى ما تشهده منطقة حائل من حراك اقتصادي وثقافي وسياحي عال عبر ما تحقق من مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي نعيشها ونشاهدها في حائل ، مثنياً سموه بجهود اللجان التنظيمية “لجادة الإبل” بحائل ودورها الفعال في إثراء المنطقة بهذا الموروث الثقافي والأصيل للمملكة ، وبدور الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في المهرجان, مثنياً سموُّه على الجهد المتميز من الجميع، الذي يدل على عمل تكاملي بروح الفريق الواحد الذي يعكس قيمة الإبل في تاريخ الجزيرة العربية , معرباً سموُّه عن شكره للقيادة الحكيمة التي تدعم مكانة الإبل باعتبارها موروثًا أصيلًا، وأيقونة ثقافية تعبر عن الهوية السعودية ، التي منها تسمية عام (2024) بـ”عام الإبل” .

جاء ذلك خلال زيارة سموِّه اليومَ مقرَّ الفعاليات المصاحبة “لجادة الإبل “بحائل المقامة في منطقة صبحا ، التي ينظمها نادي الإبل انطلاقًا من منظورٍ وطنيّ، لنشر وترسيخ هذا الموروث السعوديّ العريق.

وخلال الزيارة تجول سموُّه برفقة مدير عام مهرجان جادة الإبل في حائل فواز بن عبدالله المحرج في أجنحة وفعاليات المهرجان في القرية التراثية ، مطلعاً سموه على ما يضمه من معارض ثقافية وأجنحة شعبية تزخر بموروث شعبي أصيل وفعاليات منوعه .

إثر ذلك شاهد سموه عروضًا وأهازيج منوعة للهجانة السلطانية العُمانية في مسرح القرية التراثية والفنون الشعبية السعودية وبقية الفعاليات المصاحبة لجادة حائل للإبل 2024 .