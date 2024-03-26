الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يرأس الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق.

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في جدة، اليوم، الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق.

وفي بداية الاجتماع، رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأصحاب السمو أمراء المناطق أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه – حفظهما الله – من اهتمام بالغ ودعم متواصل لوزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية.

ونوه سمو وزير الداخلية بالتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة لتقديم كل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، والجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية في سبيل تنفيذ توجيهات القيادة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من التقارير وأوراق العمل، التي اشتملت على دعم التحول الرقمي في إمارات المناطق، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز أدواتها؛ لمتابعة الأحداث ودعم فرص التنمية، وتعزيز فرص وممكنات القطاع غير الربحي، والمشاركة الفاعلة في تعزيز تنمية الغطاء النباتي والبرامج والأنشطة التي تساعد على الاستدامة البيئية ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

كما بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز دور إمارات المناطق للمحافظة على الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين والزائرين.

وفي ختام الاجتماع توصل أصحاب السمو إلى عدد من التوصيات تمهيدًا لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.