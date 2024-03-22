الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات الأمنية التابعة للقطاعات الأمنية بتبوك

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، اليوم، عددًا من المشروعات الأمنية التابعة للقطاعات الأمنية بمنطقة تبوك، والتي تأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية.

وشملت المشروعات مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة تبوك، التي تضم ميادين ومرافق تعليمية مجهزة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية بما يتناسب مع متطلبات ومهام القطاعات الأمنية.

كما دشن سموه، شبكة الألياف التي تربط منطقة تبوك بجميع مناطق المملكة، والمركز الصحي التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الذي يحتوي على عيادات ومختبرات طبية تخصصية لتقديم خدمات طبية متكاملة لمنسوبي القطاعات الأمنية بمنطقة تبوك، إضافة إلى تدشين مهاجع الأمن العام التي تضم مباني سكنية لمنسوبي الأمن العام بالمنطقة وعائلاتهم.