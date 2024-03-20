الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشّن مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم، مقر القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل، الذي يأتي في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتعزيز الجهود الأمنية للمحافظة على البيئة في مناطق المملكة كافة.

واطلع سموه عقب التدشين، على مرافق المبنى وتجهيزاته الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة التي تدعم القدرات الأمنية في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.

كما دشن سمو وزير الداخلية عدداً من الخدمات الإلكترونية للقوات الخاصة للأمن البيئي، شملت البوابة الإلكترونية للقوات وتطبيق خدمات المنسوبين.

وكان سموه قد اطلع على عدد من الآليات والتقنيات الحديثة التي تستخدمها قوات الأمن البيئي في تنفيذ مهامها.