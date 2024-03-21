الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والإمارة بمنطقة حائل

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم، متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية والإمارة بمنطقة حائل.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء، بما قدمه المتقاعدون من جهود خلال فترة عملهم، معربًا عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة التي أسهمت مع زملائهم في المحافظة على الأمن واستدامته في كافة ربوع الوطن، مؤكدًا أن دورهم في خدمة الدين والمليك والوطن لا يتوقف بل يظل مستمراً بما كسبوه من مهارات وخبرات مهنية في مجالات عملهم الواسعة.