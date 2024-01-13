الأمير فهد بن جلوي يشارك في اجتماعات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية “هاربين 2025”

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شارك صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عضو لجنة التنسيق بالمجلس الأولمبي الآسيوي، في اجتماعات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة (هاربين2025) التي عقدت في مدينة هاربين الصينية.

واعتمد الاجتماع، الشعار والتميمة الجديدة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية هاربين 2025م، بالإضافة لمناقشة آخر التحضيرات والاستعدادات للمدينة المستضيفة للدورة الشتوية، حيث تم تقديم عروض تفصيلية في موضوعات مختلفة تناولت الرياضات المدرجة وآخر التحديثات الخاصة بخدمة الرياضيين.

كما قام أعضاء لجنة التنسيق بالمجلس الأولمبي الآسيوي، بزيارة القرية الرياضية التي تستضيف رياضيي الدورة، ومركز هيلونغجيانغ للتدريب على فعاليات الجليد، وساحة هاربين لهوكي الجليد، وحلبة التزلج بجامعة هاربين الرياضية، ومكان حفل افتتاح وختام الدورة، مطلعين على المنشآت الرياضية المخصصة للدورة، في مدينة يابولي الصينية، التي تضمنت كذلك قرية الرياضيين والقرية الإعلامية وملاعب الرياضات الثلجية.