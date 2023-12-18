الأمير فهد بن سلطان يطلق مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك ويدشن مشاريع تنموية بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار ريال

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، 34 مشروعاً تنموياً جديداً بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار ريال، وأطلق سموه مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بديوان الإمارة , بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل كلمة ثمّن في مستهلها دعم سمو أمير منطقة تبوك لبرامج ومشاريع الوزارة مشيراً إلى أن المشاريع التنموية الجديدة في منطقة تبوك تأتي في إطار جهود الوزارة لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية المدن السعودية وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة، والوصول بها إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن خطط وبرامج ذات كفاءة عالية تجعل مدن المملكة في الصدارة العالمية.

وأضاف قائلاً: تستهدف الوزارة من خلال المشاريع التنموية الجديدة تطوير المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات منطقة تبوك، عبر تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق وإنشاء الحدائق وممرات المشاة وتطوير الساحات ومراكز الأحياء، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، حيث تحظى المنطقة بتنوع في المشاريع تغطي مختلف القطاعات السياحية والترفيهية والصحية.

وأشار الحقيل إلى ان منطقة تبوك شهدت خلال العام 2023 تنفيذ نحو 35 مشروعًا تنمويًا في القطاع البلدي بقيمة تتجاوز 710 مليون ريال، تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتحسين الحركة المرورية وتطوير ممرات المشاة والجسور وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ليصل إجمالي المشاريع الجديدة والمشاريع تحت التنفيذ 69 مشروعاً بقيمة تزيد على مليار وسبعمائة مليون ريال.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن تلك المشاريع.

عقب ذلك قام سمو أمير المنطقة بإطلاق مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك مستمعاً سموه لشرح موجز عن هذا المشروع من المشرف العام على نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي والذي يعد أول مشروع نقل عام بالمملكة متضمناً 25% حافلات كهربائية صديقة للبيئة، وأول مسار للحافلات بالطاقة النظيفة.

ويضم إجمالي المشروع أربعة مسارات بطول إجمالي بلغ (128.1كم) وأكثر من 105 محطة تربط معالم المدينة بعضها ببعض، وشاهد سموه عرض مرئي عن هذا المشروع.

عقب ذلك شهد سموه مراسم توقيع عدد من عقود المشاريع الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بعائد استثماري يصل لـ235 مليون ريال وتكلفة إنشاء تجاوزت 400مليون ريال.

وفي الختام سلّم سمو أمير المنطقة أكثر من 610 وحدة سكنية جديدة للأسر من مستفيدي الإسكان التنموي ليصل ماتم تسليمه خلال هذا العام 2023م 864 وحدة سكنية، ليوازي ماتم توزيعه خلال الأعوام الأربعة السابقة، سائلاً سموه المولى القدير أن يجعل هذه المنازل مباركة وأن يديم التوفيق على الجميع.

وأعرب سموه في تصريح صحفي عن سعادته بتدشين هذه المشاريع التي تم الإنتهاء من تنفيذها بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها.

مؤكداً سموه على أهمية مشاريع النقل بإعتبارها جزءا أساسيا للمدن، مضيفاً سموه أن ذلك أتى بسياسة مؤكدة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله –

التي تركز على توفير الحياة الشريفة والكريمة للمواطن والمواطنة والمقيم والمقيمة.

مثنياً سموه على جهود الوزارة في تقديم المشاريع والخدمات والإسكان للرفع من مستوى الحياة للأسر.