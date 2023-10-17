الأمير فهد بن محمد يرعى توقيع الاتفاقيات الإستراتيجية لغرفة الخرج

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظ الخرج، توقيع الغرفة التجارية والصناعية عددًا من الاتفاقيات الإستراتيجية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وبلدية محافظة الخرج، وشركة الإعلان المتخصص وذلك لإقامة منتدى الخرج الصناعي المقرر(27 -28 -29) فبراير المقبل، بتنظيم غرفة الخرج وشراكة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم التطور الذي تشهده الصناعات السعودية تواكبًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

ووقع الاتفاقية رئيس غرفة الخرج المهندس عبد العزيز الشريف مع كل من رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي، ورئيس بلدية الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد، ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الخرج عبد القادر بن نايف العضياني، ورئيس تحرير مجلة الصناعات الوطنية ومدير المنتدى الصناعي فتحي بن كريم السوسي.

ويسعى المنتدى والمعرض المصاحب له إلى بناء شراكات عالمية ومحلية للارتقاء بالصناعات السعودية، إضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية ونقل المعرفة من خلال دخول الشركات الكبرى للسوق السعودي، وعرض محتوى كبير من الإنجازات والأبحاث والعلوم والتطبيقات.

كما سيتم عرض المراحل المتقدمة لكثير من المشاريع الخاصة بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ونشر الإنجازات والمشروعات الوطنية التي تسهم في أن تكون المملكة مركزًا إقليميًا للتصنيع حسب الإستراتيجية الوطنية للصناعة.