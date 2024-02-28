الأمير فهد بن محمد يشيد بـإنجازات المنشآت الصحية في الخرج وتحقيقها لـ جوائز في أداء الصحة

المناطق_أشرف العصيمي

أستقبل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج في مكتبه بالمحافظة مدير مستشفى الملك خالد بالخرج الأستاذ فهد بن محمد الممخور، ومدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج إخصائي أول سعود بن محمد النداح وفرق العمل من الكوادر الصحية والإدارية ، بمناسبة تميز منشآت المحافظة الصحية بتجمع الرياض الصحي الأول وتتويجها بعدد من جوائز أداء الصحة لعام 2023.

وأشاد محافظ الخرج بالجهود المبذولة والتكامل بين الجهات في تحقيق هذه الإنجازات، التي تمثلت في حصول مستشفى الملك خالد بالخرج على المركز الأول في مسار الإبداع والابتكار، والمركز الثالث في مسار الاستخدام الأمثل للعقاقير الطبية، والمركز الخامس في كل من مسار المختبرات ومسار بنوك الدم ،وحصول مستشفى الولادة والأطفال بالخرج على المركز الرابع في مسار كفاءة الوصول للرعاية، بالإضافة لتحقيق نطاق الخرج الصحي للمركز الخامس في مسار نموذج الرعاية الصحية الحديثة.

ونوه محافظ الخرج بدعم ومتابعة وتوجيهات أمير المنطقة وسمو نائبه لرفع جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.