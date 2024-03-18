الأمير فهد بن محمد يواصل في الخرج دعمه واهتمامه بـ أبناء جمعية إنسان

المناطق_أشرف العصيمي

واصل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج دعمه واهتمامه بـ أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان” وشهد للعام الثاني على التوالي الحفل السنوي لفرع الجمعية بالمحافظة، بحضور أبناء وشركاء الجمعية ومدراء الجهات الحكومية.

واستعرض مدير الجمعية صالح بن محمد العمري خلال كلمته مشاريع ومبادرات الجمعية كما قدم شكره لسمو محافظ الخرج على دعمه المستمر لأعمال الجمعية ورعايته الكريمة لحفل الجمعية السنوي بالمحافظة .

وفي ختام الحفل الذي اشتمل على السلام الملكي والقرآن الكريم وعرض مرئي عن حملة الجمعية الإعلامية وإنجازاتها والخدمات المقدمة للمستفيدين، كُرّم محافظ الخرج كبار الداعمين لبرامج الجمعية من أفراد وجهات.