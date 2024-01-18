الأمير فيصل بن بندر يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة الغاط

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن زيارات المحافظات تأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بكل ما يهم المواطن في هذه البلاد المباركة.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه، اجتماع المجلس المحلي بمحافظة الغاط، بحضور محافظ الغاط منصور بن سعد السديري.

وأفاد سموه أن جدول الأعمال للاجتماع كان جيدًا وناجحاً ومركزًا تم العمل عليه من قبل المحافظ وفريق العمل المعني، معربًا عن تمنياته بأن تكون نتائج الزيارة واضحة وجلية فيما سيتحقق على أرض الواقع مستقبلاً.

عقب ذلك اطلع سموه، خلال الاجتماع، على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.

واستمع سمو أمير المنطقة، إلى شرح من الأعضاء حول جهود وأعمال مختلف القطاعات والجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، وأبرز المشروعات التي تعمل عليها.

كما اطلع سموه، على أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات والقطاعات بالمحافظة، موجهًا سموه بضرورة الاهتمام بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين وزوار المحافظة.

وشاهد سموه، والحضور، عرضًا مرئيًا حول خدمات المياه والصرف الصحي القائمة والمستقبلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

عقب ذلك شاهد سموه، والحضور في ختام الاجتماع، عرضاً مرئيًا حول أهم إنجازات بلدية محافظة الغاط.