الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل أهالي محافظة رماح

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، حفل أهالي محافظة رماح المقام في مقر المحافظة, وذلك بمناسبة جولة سموه التفقدية.

وأعرب سموه، في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة محافظة رماح والالتقاء بالأهالي والوقوف على سير العمل وفق لتوجيهات القيادة الرشيدة، سائلا المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بالمحافظة فيما يقدمونه من أعمال لخدمة الملك والوطن.

وحث سموه أبناء المحافظة من رجال الأعمال والمختصين على بذل المزيد من العطاء والعمل المستمر وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وفور وصول سموه مقر الحفل عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم.

عقب ذلك ألقى سعد محمد أبو اثنين كلمة أهالي المحافظة، رحب فيها بزيارة سمو أمير المنطقة، التي تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة, مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لدعم سموه للأعمال التنموية وتذليل العقبات كافة.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور، عرضًا مرئيًا حول المحافظة والمشروعات التنموية بها, ثم قُدمت قصيدتان ترحيبيتان، ثم قدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة أوبريت (أشبال التعليم).

ثم شاهد سموه والحضور أوبريتًا ترحيبيًّا بمناسبة زيارة سموه للمحافظة.

وفي الختام أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ رماح وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولو وأهالي المحافظة.