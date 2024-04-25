الأمير فيصل بن بندر يزور مهرجان الألبان والأغذية بمحافظة الخرج

المناطق_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، مهرجان الألبان والأغذية بمحافظة الخرج، وذلك على هامش زيارة سموه التفقدية للمحافظة.

وكان في معية سموه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج.

واطلع سموه خلال الزيارة على المهرجان الذي يعد الأضخم على مستوى المملكة والمتخصص في إبراز دور الشركات السعودية في مجال الأمن الغذائي والمقام على مساحة 130 ألف متر مربع, بمشاركة 126 جهة حكومية وخاصة.

واستمع سموه إلى شرح حول ما يبرزه المهرجان من منجزات على مستوى الجودة العالمية لمنتجات الألبان بالمملكة، وفتح آفاق وقنوات الاستثمار المرتبطة بإنتاج وتسويق الألبان ومشتقاتها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, وإبراز الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.