الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشّن مركز المبادرات التنموية بالحدود الشمالية

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دشّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه إلكترونياً مركز المبادرات التنموية بالمنطقة، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني وعدد من قيادات المركز.

ويهدف المركز إلى تكامل دور القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية من خلال تنفيذ المبادرات التنموية ذات الجودة والاستدامة في كافة المجالات وعقد الشراكات بين القطاعات المختلفة ، وتحديد الاحتياجات التنموية في المجتمع.

واطلع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على استراتيجية فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة سـوق العمـل وفاعليـته وجاذبيـته، وتعزيـز شـبكة الأمان والحمايـة الاجتماعية وزيـادة مسـاهمة القطـاع غيـر الربحـي فـي الاقتصاد الوطنـي، وتحقيـق تنميـة اجتماعيـة مسـتدامة.

وبارك سمو أمير الحدود الشمالية إطلاق مركز المبادرات التنموية بالمنطقة ، مؤكداً أهمية أن يعمل المركز على تنفيذ المبادرات التنموية بفاعلية وكفاءة وفق احتياجات المنطقة بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ذات الصلة، وتمكين المبادرين من أفراد المجتمع للإسهام في تنمية المنطقة ، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعمٍ واهتمام بتطوير الموارد البشرية و تحقيق المستهدفات التنموية وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.