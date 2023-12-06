الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع دور القطاع الحكومي والخاص في سد احتياج الأسر الأشد حاجة في فصل الشتاء

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة اليوم، اجتماع “دور القطاع الحكومي والخاص في سد احتياج الأسر الأشد حاجة في فصل الشتاء”.

وناقش الاجتماع دور فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في متابعة أعمال الجمعيات في المنطقة في البحث والتقصي عن المستفيدين، وكذلك مهام الغرفة التجارية بعرعر في تحفيز القطاع الخاص لدعم المبادرات والبرامج المخصصة للأسر الأشد حاجة .

وتفعيل مبادرة كسوة الشتاء في مجلس الجمعيات الأهلية في المنطقة.

وأكد سموه أن الحكومة الرشيدة أولت القطاع الخيري اهتماماً بالغاً؛ لما له من أهمية كبرى في مساندة الجهود الحكومية في التصدي لمختلف القضايا الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة، وإتاحة القنوات الخيرية للمحسنين وتوفير الدعم والمساندة للفئات المستفيدة.

وأشار إلى أهمية التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء مبادرة كسوة الشتاء من القطاعات الحكومية والجمعيات الخيرية في الوصول للفئات المستحقة والإسهام من خلال تأمين احتياجات الأسر الأكثر حاجة في فصل الشتاء.

وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات.

حضر الاجتماع مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني ، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة محمد بن مشل التمياط، والأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة محمد غياض العنزي.