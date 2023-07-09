الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماعًا لمتابعة الأعمال التأسيسية للمكتب الإستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية

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عقد صاحب السمو الملكي الأمیر فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمیر منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية, في مقر مركز دعم هيئات التطوير بمدينة الرياض اليوم، اجتماعاً مع مسؤولي المركز لمناقشة مستجدات الأعمال التأسيسية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية.

وخلال الاجتماع، استمع سموه، إلى شرح عن سیر العمل في مشروع إعداد الرؤية المستقبلية والتوجه الإستراتيجي للمنطقة، الذي یهدف إلى تحقیق التنمية الشاملة للمنطقة من خلال تعزيز المیزة التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، وتوفیر احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

كما استمع إلى شرح عن الخطوات التي يجري القيام بها في أعمال البناء المؤسسي والتجهيزات الأساسية للمكتب.

وفي الختام عبّر سمو أمير الحدود الشمالية، عن شكره وامتنانه لما تحظى به منطقة الحدود الشمالية كسائر مناطق المملكة، من دعم غیر محدود من لدن خادم الحرمین الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزارء -حفظهما ﷲ-، منوهًا بما شاهده من أعمال خلال الاجتماع، وتطلعه إلى تعزيز مكانة المنطقة وخدمة سكانها، وتلبية احتياجاتهم وتحقیق آمالهم وتطلعاتهم. وفقًا لتوجیهات القيادة الرشیدة.