الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى حفل إطلاق الملتقى الأول للمهارات والتدريب “وعد” في الحدود الشمالية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ,اليوم, حفل إطلاق الملتقى الأول للمهارات والتدريب “وعد” في منطقة الحدود الشمالية الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

ولدى وصول سموه مقر الفعالية في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر , تجول في المعرض المصاحب للملتقى ، ثم أقيم حفل خطابي تضمن كلمة لوكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور أحمد الزهراني أكد فيها أن الملتقى يضم مجموعة من المبادرات النوعية في المهارات والتدريب، تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز القطاع الخاص للإسهام في تمكينهم، ورفع مشاركتهم في سوق العمل , مثمنا رعاية سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حفل إطلاق الملتقى الأول للمهارات والتدريب “وعد” في منطقة الحدود الشمالية.

بعدها شاهد الحضور عرضاً مرئياً للإنجازات والمبادرات والمهارات والتدريب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وفي ختام الحفل شهد سمو أمير الحدود الشمالية , تسليم مذكرات التزام الأكاديميات والمعاهد بالفرص التدريبية مع فرع الوزارة ومزودي التدريب بالمنطقة ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .

مما يذكر أن ملتقى المهارات والتدريب بمنطقة الحدود الشمالية هو الأول ضمن جولة مستمرة في عدة مدن تنطلق من مدينة عرعر، يليها مدينة الخبر، وجدة، ونجران.

ويستهدف الملتقى تحفيز القطاع الخاص على التدريب من خلال ورش عمل متنوعة تتعلق بمجالات التدريب والمهارات، وكذلك مبادرات متنوعة مقدمة من الأكاديميات والمعاهد لتقديم الفرص التدريبية، وتوفير المزيد من فرص تنمية وتطوير مهارات المستقبل لكافة المستفيدين من أبناء وبنات الوطن.