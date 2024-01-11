الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل وفد إمارة الحدود الشمالية المشارك في جناح وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وفد إمارة المنطقة المشارك في جناح وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وتسلّم سموه تقريرًا عن أهم ماقدمه الجناح من برامج ثقافية وتنموية وتراثية شملت المكونات الطبيعية والسياحية والتاريخية لمنطقة الحدود الشمالية، وكذلك المشاركة بتخصيص ركن “الضيافة الشمالية”، الذي تُقدَم فيه التمور والقهوة السعودية والربابة والشعر النبطي، و”الدحة” أحد الفنون الأدائية والموروث الشعبي الذي تشتهر به المنطقة وقسمًا للمأكولات الشعبية، وكذلك إبراز ما تتمتع به المنطقة من نهضة تنموية وما تشهده من وثبات استثمارية ومقومات وميز تنافسية.

وأشاد سموه بالجهود التي بذلها المشاركون والمشاركات من إمارة منطقة الحدود الشمالية وبتفاعل ومشاركة مختلف الجهات الحكومية والأهلية، التي أسهمت بتنظيم فعاليات متميزة، منوهًا بمستهدفات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في إبراز موروث الإبل، والإسهام في خدمته والاحتفاء بالقيمة الثقافية الفريدة التي تُمثّلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، باعتبارها موروثاً ثقافياً أصيلاً، ومكوناً أساسياً في البناء الحضاري.

ولفت أمير الحدود الشمالية إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسمية عام 2024 بـ “عام الإبل” يعكس الاهتمام الكبير من القيادة الحكيمة بالإبل بالشكل الذي يسهم في إبراز هذا الموروث العريق.