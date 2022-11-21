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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوجِّه باستكمال علاج شقيقين وتقديم الرعاية الصحية لهما

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 9:36 مساءً

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وجَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة استكمال علاج الشاب هاشم بن صالح الشريف ١٦ سنة، الذي يعاني من متلازمة هليير، وشلل دماغي وشلل كامل، ويعيش على الأكسجين،وشقيقته فاطمة بنت صالح الشريف ٨ سنوات، التي تعاني من شلل دماغي وتسبب لها بشلل نصفي، وذلك في أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة في علاج حالاتهم وتقديم كل الرعاية لهما؛لضمان تحسن حالتهما الصحية.
جاء ذلك بعد زيارة سموِّه – اليوم-لمنزلهما في محافظة طريف.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 21 نوفمبر 2022 - 9:36 مساءً
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