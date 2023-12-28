الأمير فيصل بن سلمان يزور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في العاصمة الرياض، وكان في استقباله معالي نائب رئيس مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز والمشرف العام على المكتبة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمَّر.

وفي مستهل الزيارة، اطّلع سمو الأمير فيصل بن سلمان، على تجربة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومسيرتها منذ انطلاقتها في العام 1985م، إضافة لاستعراض أبرز المشروعات ومنظومة الخدمات التي تقدمها المكتبة للمستفيدين والزوار، إضافة إلى معرض الشعر العربي الذي نُظّم ضمن الاحتفاء بعام الشعر العربي 2023م.

واستمع سموّه إلى شرحٍ موجز عن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، وموسوعة المملكة العربية السعودية وجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، وجائزة الأمير محمد بن سلمان للتواصل الثقافي مع جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المشروعات العلمية والثقافية التي تدعم حركة البحث والتأليف والترجمة والنشر.

كما جرى خلال الزيارة، بحث سُبل التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في المجالات المعرفية والثقافية والبحثية المشتركة.

ونوّه سموّه بدور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بوصفها شريكاً معرفياً ومنارة للثقافة الوطنية، مؤكداً أهمية استمرار الجهود التي تعزز القيمة الحضارية والثقافية والمعرفية على مستوى المملكة.