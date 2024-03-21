الأمير فيصل بن مشعل يتسلم تقرير “بيئتنا خضراء” للتدريب التقني والمهني بالقصيم

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , تقريراً عن مبادرة “بيئتنا خضراء” ، لاستعراض أبرز إسهامات التدريب التقني والمهني بالمنطقة عن تفعيل مبادرة السعودية الخضراء وحملة “أرض القصيم خضراء”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أحمد الحمودي.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما حققته المبادرة من نتائج ملموسة على المستويات كافة، لاسيما في تأهيل أبنائنا المتدربين والمتدربات ، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، حول الممارسات البيئية الصحيحة ، ودعم المشاريع الابتكارية والبحثية التي تقوم عليها كليات ومعاهد التدريب بالمنطقة.

ونوه سموه بما يلمسه الجميع من دعم واهتمام ورعاية من لدن القيادة الرشيدة – أعزها الله – ، من خلال مبادرة السعودية الخضراء ، وما صدر مؤخراً بشأن تحديد يوم السابع والعشرين من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لها ، متطلعاً لجهود الإدارات بالمنطقة كافة إلى تفعيل ذلك بما يرتقي لتطلعات قيادتنا الحكيمة – أيدها الله -.

وأكد متابعته لما تقوم به الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ، والكليات والمعاهد التابعة لها من جهود متميزة في تنمية مهارات أبناء وبنات المنطقة ، ومشاركتها في هذه المبادرة من خلال ما تقدمه من برامج ومبادرات هادفة تسهم في الحفاظ على البيئة واستدامتها.

من جانبه ، قدم الحمودي شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على توجيهاته الطيبة ، وما يحظى به التدريب التقني والمهني في المنطقة من كريم رعاية واهتمام ودعم لا محدود من قبل سموه ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.