الأمير فيصل بن مشعل يقف على موقع المشروع الجديد لمقر مدينة الحجاج بمنطقة القصيم

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‏وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، على الموقع المخصص لمشروع المقر الجديد لمدينة الحجاج بالمنطقة، والواقع فى طريق القصيم – المدينة المنورة.

وشاهد سموه خلال زيارته مقر المشروع أهم المكونات التي سيتضمنها مشروع مدينة الحجاج بالمنطقة بالموقع الجديد، مؤكداً أهمية مراعاة توافر جميع الخدمات والمتطلبات التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – .

وأعطى سموه إشارة البدء في تنفيذ المشروع وتسليم الجهات الحكومية والمعنية بخدمة الحجاج مواقعها المخصصة لها بالموقع الجديد الذي روعي في اختياره خدمة حجاج بيت الله الحرام العابرين بالمنطقة من عدة مناطق بالمملكة، بما يسهم في الوصول إلى التطلعات المأمولة والأهداف المنشودة – بإذن الله -.