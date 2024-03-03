الأمير فيصل بن مشعل يُطلق حملة “أرض القصيم خضراء” في مرحلتها الثالثة عشر

المناطق_واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما تحقق من جهود في حملة أرض القصيم خضراء في مراحلها الـ 12 عبر زراعة 3030386 شتلة، والمتوائمة مع مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، مؤكداً أهمية التوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع شرائح المجتمع، وفي القطاعات الحكومية والمساجد والجامعات والمدارس والمرافق العامة كافة.

وأشار سموه إلى أهمية الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي وتحقيق أهدافها كافة لتصبح واقعاً لوصولها إلى أرقام قياسية، مشيداً بجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والقطاعات المشاركة التي أسهمت في الوصول إلى هذا الرقم، متطلعاً إلى المزيد لخدمة الميزة التنافسية للمنطقة بالزراعة وكفاءة الأداء وخدمة المزارعين بما يحقق الطموح للأفضل بإذن الله تعالى.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه حملة أرض القصيم خضراء في مرحلتها الثالثة عشر بمكتبه اليوم، وتسلمه تقريراً من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع عن الجهود التي قدمت في الحملة خلال مراحلها الـ 12، بحضور نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس صلاح العبدالجبار.

واستمع سموه لشرح عن الخطوات التي قدمت خلال المراحل الـ 11، حيث استزرع في المرحلة الأولى 61.797 شجرة، وفي المرحلة الثانية 88.203 أشجار، وفي المرحلة الثالثة 115.854 شجرة، وفي المرحلة الرابعة 50.000 شجرة، وفي المرحلة الخامسة 100.000 شجرة، وفي المرحلة السادسة 262.000 شجرة، وفي المرحلة السابعة 399.736 شجرة، وفي المرحلة الثامنة 463583 شجرة وفي المرحلة التاسعة 215.326 شجرة، وفي المرحلة العاشرة 256.000 شجرة، وفي المرحلة الحادية عشرة 186.898 شجرة وفي المرحلة الإثنى عشر 830998 شجرة.