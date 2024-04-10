الأمير فيصل بن نواف ‪بن عبدالعزيز يزور الأيتام بجمعيّة “قدوة” ويهنّئهم بحلول عيد الفطر المبارك

المناطق _ واس

قام صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بزيارة معايدة لأطفال جمعيّة رعاية الأيتام ” قدوة ” بمدينة سكاكا، قدّم خلالها التّهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليُمن والخيرات.

وكان في استقبال سموّه لدى زيارة مقرّ الجمعيّة رئيس مجلس إدارة الجمعيّة نواف الذويبان , وأعضاء مجلس الإدارة .

والتقى سموّه خلال زيارته بعدد من أبناء وبنات الجمعيّة من الأيتام، وقد بادلهم سموّه التّهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما قدّم سموّه الهدايا لجميع الأطفال، فيما اطمأنّ سموّه على سير عمل الجمعيّة وما تقوم به من أعمال في سبيل خدمة هذه الشّريحة الغالية .

ونوّه سـمـوّه بما توليه القيادة الرّشيدة -أيّدها الله- من رعاية وعناية بأبنائها الأيتام، والاهتمام بشؤونهم، وتوفير احتياجاتهم، معرباً سموّه عن سعادته بمشاركته في العيد المبارك مع أبنائه الأيتام، فيما عبَّرَ رئيس مجلس إدارة الجمعيّة ومنسوبوها عن شكرهم وامتنانهم لسموّ أمير المنطقة على رعايته ومشاركاته الدّائمة للجمعية في جميع مناسباتها.