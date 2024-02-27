الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز يشيد بمنافسات فروسيّة الجوف ويكرّم 20 من الشّركاء والداعمين

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نـوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسيّة في الجوف, بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- برياضة الفروسيّة بالمملكة، التي تعد جزءاً أصيلاً من موروث المملكة وتاريخه.

وأشاد سموه بمنافسات موسم الفروسيّة بالجوف والنّتائج التي تحققت للفرسان وملّاك الخيل بالمنطقة في المنافسات على مستوى المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّ أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية وكيل الإمارة حسين آل سلطان يرافقه مدير ميدان الفروسيّة أحمد القايد وعدد من المشاركين والدّاعمين لأنشطة موسم فروسيّة الجوف لهذا العام 1445هـ.

وكرّم سـمـو الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء 20 من شركاء النّجاح لميدان الفروسيّة من الجهات الحكوميّة والخاصّة ورجال الأعمال وجمعيّة الجوف للإعلام نظير دعم أنشطة موسم فروسيّة الجوف.

كما أشاد سموّه بدور مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والجهات الحكوميّة في دعم النشاط الرياضي ومنافسات فروسيّة الجوف، وأوضح سموّه أن رفع نسبة ممارسة الرّياضة في المجتمع من مستهدفات رؤية السعودية 2030 لخلق مجتمع صحيّ وحيويّ، مشيراً إلى أهمية كلّ الإسهامات التي تصبّ في تحقيق مستهدفات الرؤية ومصلحة الوطن.

من ناحيته قدّم وكيل الإمارة حسين آل سلطان خالص الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة رئيس مجلس إدارة الميدان على ما تحظى به أنشطة الفروسيّة من دعم سخيّ من قبل سموّه، كان له بالغ الأثر في نجاح الموسم.

وأعرب المكرّمون عن شكرهم لسموّه على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس حرص سموّه على دعم وتحفيز كلّ من يخدم المنطقة والمجتمع في شتّى المجالات.