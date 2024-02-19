الأمير فيصل بن نواف يكرِّم تجمع الجوف الصحي لتحقيقه المركز الأول بجائزة أفضل أداء بمسار الرعاية التلطيفية

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, التجمّع الصحي بالمنطقة؛ لتحقيقه المركز الأول في جائزة أفضل أداء بمسار الرعاية التلطيفية، وذلك خلال الحفل الختامي لملتقى نموذج الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي بالمنطقة الدكتور حمود الشمري، يرافقه عددٌ من القيادات الصحية، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة زياد البليهد.

ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من تطور وقفزات متتالية، بفضل الله ثم بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي والوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، قوامه صحة الفرد والمجتمع وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف سموه أن تحقيق المراكز المتقدمة ينعكس إيجابًا على منظومة الصحة بالمنطقة، ويحفز الجميع على الجد والاجتهاد والمثابرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وفي الختام أثنى سمو أمير منطقة الجوف على الجهود المخلصة، حاثًا الجميع على بذل المزيد في خدمة أهالي المنطقة، متمنيًّا للجميع التوفيق والسداد.