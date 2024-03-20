الأمير محمد بن ناصر يخصص الجلسة الأسبوعية لاستعراض إنجازات جامعة جازان

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خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الجلسة الأسبوعية التي عقدت مساء اليوم في قصره بمدينة جيزان لاستعراض إنجازات جامعة جازان.

واستهل سموه الجلسة بكلمة رحّب فيها بالجميع في الجلسة المخصصة لبحث احتياجات المنطقة والمواطنين, والخدمات التي تقدمها جامعة جازان في المجالات التعليمية والتنموية والصحية وخدمة المجتمع وغيرها من الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن.

وأكد أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والأمان بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لكل ما فيه خير الوطن ورفعته وعزته، مبرزاً ما يتصف به أبناء هذا الوطن العزيز من وحدة في الصف واللحمة مع قيادته الرشيدة، مشيراً إلى الجهود والخدمات التي تقدمها جامعة جازان في المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع لخدمة أبناء المنطقة راجياً العون والسداد للجميع.

عقب ذلك ألقى معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة نوه فيها بما تحضى به الجامعة ومنسوبيها من دعم وحرص ورعاية من لدن القيادة الرشيدة ومنها دعم المشروعات والمبادرات التنموية عبر استثمار الطاقات التي تزخر بها جامعة جازان, مجددا سعي الجامعة لتحقيق تطلعات القيادة وتلبية احتياجات أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات والمجتمع بوجه عام، وكل ما يعود على الوطن والمواطن بالخير والفائدة.

واستعرض مسيرة الجامعة في تحقيق الإنجازات وتطوير الإنسان منذ انطلاقتها قبل ١٨ عاما منذ تأسيس الجامعة وما حققته من الإنجازات والتطور وقصص النجاح التي جعلت جامعة جازان حاضرة وحاصدة لأعلى الدرجات والمستويات بين أفضل الجامعات وفي مختلف المحافل المحلية والدولية، ومشاركة فاعلة في تنمية الوطن وبناء وتطوير قدرات الإنسان.

كما تضمنت الجلسة عرضاً مرئياً عن إنجازات الجامعة قدمته الطالبة همس الفرساني وشرحًا عن مشروعات جازان قدمه مدير مشروعات الجامعة الدكتور علي المالكي وعدداً المداخلات حول مختلف المشروعات والبرامج والخدمات المجتمعية التي تنفذها الجامعة.