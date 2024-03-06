الأمير محمد بن ناصر يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية جازان للكيمياء الصناعية

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الموقع الإلكتروني لجمعية جازان للكيمياء الصناعية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سويلم الشمري، وعددا من أعضاء الجمعية, حيث استمع سموه لنبذة عن أعمال الجمعية وخططها ومبادراتها المستقبلية التي تهدف لدعم الصناعات الكيمائية والطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وتبيين فوائدها للمجتمع من ناحية التوعية والتأهيل والابتكار في مجال الكيمياء الصناعية، لخدمة شريحة متعددة منها العاملين في مجال الطاقة، والتعليم، وأصحاب المصانع المتخصصة.

ونوه سمو أمير جازان بدعم القيادة الرشيدة في دعم الجمعيات المتخصصة التي تمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بدور الجمعية في العمل على تنظيم برامج استخراج الشهادات المهنية للمتخصصين في مجال الكيمياء والمختبرات وكذلك مبادرات التدريب والتثقيف في مجال الكيمياء ورعاية المبدعين في مجال الطاقة المتجددة.