الأمير محمد بن ناصر يرأس الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمنتدى جازان 2023

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنتدى جازان للاستثمار 2023م, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وأعضاء اللجنة , اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا للمنتدى الذي تنفذه خلال الفترة القادمة غرفة جازان بالتعاون مع إمارة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.

واستهل سمو أمير المنطقة الاجتماع بكلمة, أكد فيها أهمية المنتدى في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة من مقومات وفرص استثمارية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها من المجالات.

وأوضح أن المنتدى يهدف إلى التعريف بمنطقة جازان وما يتوافر بها من إمكانات مادية وبشرية جعلتها في مصاف المناطق الاستثمارية الواعدة على مستوى المملكة، من خلال الاستفادة من المنتدى في جذب الاستثمارات المباشرة إلى المنطقة من الداخل والخارج من خلال التواصل مع الجهات المعنية لزيادة تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص استثمارية ووظيفة تعود بالنفع والفائدة على المنطقة والوطن والمواطن بوجه عام.

وشاهد سموه والحضور, عرضا مرئيا وشرحا مفصلا من قبل رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد أبوهادي وأمين عام الغرفة الدكتور ماجد جوهري, حول المنتدى والاستعدادات والأعمال جاري تنفيذها استعدادا لإطلاق المنتدي في الوقت المحدد له، وما يتضمنه من جلسات وورش عمل بمشاركة العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري من داخل المملكة وخارجها للتعريف بما تمتلكه المنطقة من تنافسية وميز نسبية وأفاق مستقبلية في المجال الاقتصادي والخدمات اللوجستية والزراعية، وما سيتضمنه من مبادرات وعرض للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، وسبل تمويل المشروعات الاستثمارية، إضافة لتوقيع العدد من الاتفاقيات والشركات بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيال ما تم بحثه، والسبل الكفيلة بإنجاح المنتدى وتحقيق الأهداف المرجوة من إقامته.