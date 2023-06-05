الأمين العام للجمعية العلمية الماليزية : لمبادرة “طريق مكة” أثر إيجابي في نفوس حجاج بيت الله

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أعرب الأمين العام للجمعية العلمية الماليزية أحمد فزرين بن يحيا, عن اعتزازه وفخره باختيار ماليزيا لتكون من أوائل الدول التي تنفذ بها مبادرة “طريق مكة” والتي كان لها الأثر الإيجابي في نفوس حجاج بيت الله، حيث أسهمت بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم للأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة.

وقدم بن يحيا في تصريح لوكالة الأنباء السعودية شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – متمنيًا استمرار هذه المبادرة ليستفيد منها الحجاج، والتي سهلت الإجراءات على الحجاج منذ وصولهم لمطار كوالالمبور، حتى صعود الطائرة للذهاب لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030, للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.