الأمين العام لمجلس التعاون: مؤتمر ميونخ الدولي يمثل أهمية بالغة كونه يصنع فرصة لتبني فهم مشترك للتعامل مع تحديات الأمن والاستقرار

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شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ 59، والتي تُعقد خلال الفترة من 17 حتى 19 فبراير 2023م، بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول ووزراء الدفاع والخارجية وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص.

وأكد معالي الأمين العام أن أعمال مؤتمر ميونخ الدولي يمثل أهمية بالغة كونه يصنع فرصة لتبني فهم مشترك للتعامل مع تحديات الأمن والاستقرار، وذلك من خلال استعراض أحدث القضايا السياسية والأمنية، وتحقيق مستقبل أكثر أمانًا، بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على ضرورة بذل جميع الجهود العالمية لكل ما من شأنه أن يدعم ويسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتطوير سبل العيش في مختلف أنحاء العالم، لترسيخ شراكات إقليمية ودولية هادفة في مواجهة أهم التحديات من خلال طرح اتفاقيات عالمية.

وشدد معاليه على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون والذي نص عليه بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال دورته الثالثة والأربعين ديسمبر 2022م، بشأن الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة انطلاقاً من دور المجلس كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دورها في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.

كما أشاد معالي الأمين العام بمخرجات أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في دورته الـ 59، والذي يسعى لبناء مرحلة جديدة ترتكز على الفهم المشترك للتعامل مع كافة تحديات الأمن والاستقرار، وتعزيز العمل الجماعي للتعاون في المجالات كافة، لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة وبناء المستقبل.