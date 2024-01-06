الأمين العام لمجلس التعاون: مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة يجسد حرص المملكة واهتمامها بهذا الإرث التاريخي الأصيل

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أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، يجسد حرص المملكة واهتمامها بهذا الإرث التاريخي الأصيل.

جاء ذلك خلال حضور معاليه لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، أمس، بميدان الملك عبد العزيز بمدينة الرياض.

وأشاد معاليه باهتمام قيادة المملكة -أيدها الله-، بإبراز الخيول وسباقاتها كرمز للثقافة والتراث العربي، مما أسهم في تعزيز صورة الثقافة العربية على المستوى الدولي، وأن استضافتها للعديد من المهرجانات والمسابقات العالمية المتعلقة بالخيول ومنها كأس السعودية العالمي الذي يعد من أغلى سباقات الخيل في العالم، يعكس الاهتمام الكبير بتعزيز مكانة الخيول في الثقافة والرياضة السعودية، وأن مثل هذه المسابقات تسهم في تعزيز السياحة والاقتصاد في المنطقة.

وذكر معاليه بأن المهرجان يحمل اسم المغفور له -بإذن الله- الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الذي كان له دور فعال في تشجيع سباقات الخيل في المملكة، وذلك من خلال رعايته ودعمه للعديد من الفعاليات والمسابقات، مقدماً الشكر لنادي سباق الخيل والقائمين عليه، على الجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاح هذا المهرجان.