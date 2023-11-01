الأمين العام لمجلس التعاون يدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جبالي في قطاع غزة

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أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي العسكري لمخيم جبالي في شمال قطاع غزة، منوهاً أن مجزرة مخيم جبالي هي جريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة.

وقال معاليه إن هذه الجريمة البشعة النكراء، والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللا إنساني واللا أخلاقي على الفلسطينيين، معداً ذلك انتهاكاً لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م.

وأفاد بأن هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام إسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية, داعياً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته وواجباته، لا سيما مجلس الأمن، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.