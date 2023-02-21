الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة تستقبل المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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استقبلت سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة بنت خليل آل خليل بمقر المجلس اليوم الثلاثاء المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة أديل خضر والوفد المرافق لها، بحضور رئيسة لجنة الطفولة د. شيرين العوفي ورئيسة اللجنة الاستشارية للطفولة أ. سيما الخريف وأعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة إلى جانب عدد من أعضاء لجنة الطفولة بالمجلس.

رحّبت د. ميمونة آل خليل في مستهلّ اللقاء بالضيفة والوفد المرافق، وأبدت سعادتها بهذا اللقاء الذي يبحث فرص التعاون بين مجلس شؤون الأسرة ومنظمة اليونيسيف ويستعرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطفولة.

تمّ خلال اللقاء تقديم عرض عن رحلة مجلس شؤون الأسرة ورؤيته المستقبلية، متبوعًا بشرح تفصيلي من قبل رئيسة لجنة الطفولة لخطة العمل المشتركة مع اليونيسيف للعام الجاري، فيما استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة دور اللجنة في ضمان حقّ الأطفال في التعبير عن قضاياهم وتطلعاتهم، والعمل معهم لوضع الأنظمة ورسم السياسات الوطنية تحقيقًا لمشاركتهم الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء أكدت د. ميمونة آل خليل على أهمية شراكة مجلس شؤون الأسرة مع منظمة اليونيسف في دفع مسيرة العمل المشترك وإنجاح كافة البرامج التي تسهم في تهيئة بيئة مثالية وممكّنة للأطفال في المملكة ، لافتةً إلى أهمية هذا اللقاء في تعميق أواصر التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق أهداف المجلس والمنظمة في ظل النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية ولعل من أهمها مشروع تطوير الإطار الوطني لسلامة الطفل على الإنترنت بالعمل مع خبراء منظمة اليونيسيف والذي سيُطلق في مارس المقبل ، حيث يأتي على رأس اهتمامات المجلس وتضمنته الاستراتيجية الوطنية للأسرة بهدف توفير فضاء إلكتروني آمن وملائم للأطفال في المملكة ، إلى جانب عدد من المشاريع النوعية الأخرى كإجراء الدراسات والبحوث المشتركة وتوفير الخبراء من أنحاء العالم للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الطفولة ، لاسيما في مجال تنمية الطفولة المبكرة و حماية الطفل من العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتعزيز منظومة بيانات الأطفال في المملكة.