الأهلي المصري لنصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الاتحاد

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تأهل فريق الأهلي المصري إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف، على نظيره الاتحاد السعودي، وذلك في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

واستطاع الأهلي المصري من إحراز الهدف الأول في الدقيقة “21” عن طريق لاعبه علي معلول من ركلة جزاء، في حين تمكن حسين الشحات من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة “59”، بينما عزز نتيجة المباراة بالهدف الثالث اللاعب إمام عاشور عند الدقيقة “62”، فيما سجل هدف الاتحاد الوحيد اللاعب الفرنسي كريم بنزيما عند الدقيقة 90+2.

بهذه النتيجة يواجه الأهلي المصري يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، نظيره فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، والذي يقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 – 22 ديسمبر الجاري بجدة.