الأهلي المصري يفوز على الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

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فاز الأهلي المصري على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في القاهرة اليوم الأحد.

ومنح بيرسي تاو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يعزز محمود عبد المنعم (كهربا) من تفوق الأهلي في الدقيقة 59.

لكن البديل سيف الدين بوهرة قلص الفارق لحامل اللقب في الدقيقة 85 بعد ثلاث دقائق من مشاركته.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في الدار البيضاء في مباراة الإياب الأحد المقبل.

وكما كان متوقعا استحوذ الأهلي على الكرة في بداية المباراة مع تراجع الوداد على النقيض مما حدث في مواجهتهما في نهائي العام الماضي الذي اقيم من مباراة واحدة عندما انتصر الوداد 2-صفر في المغرب.

وكاد دفاع الوداد أن يدفع ثمن هفوة عندما أعاد يحيي جبران كرة إلى الخلف لكنها وصلت إلى كهربا الذي سددها سيئة في يد يوسف المطيع في الدقيقة 18.

واحتسب الحكم الليبي إبراهيم معتز ركلة حرة للأهلي بالقرب من منطقة الجزاء سددها علي معلول ليشير الحكم إلى وجود ركلة جزاء في الدقيقة 30.

لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإنقاذ الحكم إذ أن تسديدة معلول اصطدمت في رأس بولي سامبو مهاجم الوداد.

وأنقذ مصطفى شوبير، نجل أحمد شوبير أسطورة الأهلي، فريقه من فرصة من أيمن الحسوني من مدى قريب في الدقيقة 40.

ومرر حمدي فتحي كرة إلى حسين الشحات في الناحية اليسرى ليرسل تمريرة عرضية حولها تاو بضربة رأس في الشباك ليهدي الأهلي تقدما مستحقا.

وحصل الوداد على ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء سددها أيوب العملود في يد شوبير.

وتحسن الوداد بعد الاستراحة وأهدر زهير المترجي، صاحب ثنائية الفوز في نهائي العام الماضي، فرصة إدراك التعادل عندما سدد خارج المرمى من مدى قريب في الدقيقة 48.

ومرر تاو كرة إلى كهربا في الناحية اليمنى لكن المهاجم المصري أرسلها عرضية منخفضة سيئة لتصل إلى المطيع.

وفي الهجمة التالية سدد كهربا كرة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء في يد المطيع.

واستلم الحسوني تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها في الزاوية البعيدة لكنها مرت إلى خارج الملعب في الدقيقة 55.

وفي ظل سيطرة الوداد وخطورته على مرمى الأهلي اهتزت شباك الفريق المغربي بالهدف الثاني.

وأرسل محمد هاني تمريرة طويلة رائعة إلى الشحات في الناحية اليسرى الذي استغل الخروج الخاطئ من الحارس المطيع ليمرر إلى كهربا ليسدد بقوة في المرمى ويعزز من تفوق الأهلي.

وتألق شوبير في إنقاذ مرماه من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من العملود قبل 12 دقيقة من النهاية.

واستغل الوداد هفوة دفاعية من الأهلي عندما أخطأ معلول في إبعاد كرة لتصل إلى العملود ليمرر إلى بوهرة ليقلص الفارق.