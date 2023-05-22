الأهلي والنور يتأهلان إلى نصف نهائي كأس اتحاد اليد

المناطق-واس

تأهل فريقا الأهلي والنور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد، بعد فوزهما على الصفا والزلفي، وذلك خلال مواجهات الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

وعبر الأهلي من بوابة الصفا بعد الفوز بنتيجة 30 – 27، فيما تمكن النور من تجاوز الزلفي بنتيجة 31 – 26، وسيتقابل الفريقان في الدور نصف النهائي الخميس المقبل، على أن تكتمل الفرق المتأهلة لدور الأربعة غداً، بمواجهة الخليج مع القارة، في حين سيقابل فريق مضر منافسه الهدى.