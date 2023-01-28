الأهلي يغرد وحيدا في صدارة دوري يلو بـ”فوز رائع” على القيصومة

المناطق_متابعات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتصارًا سهلًا على القيصومة، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023.

وبهذه النتيجة.. غرد النادي الأهلي منفردًا، في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الحزم والأخدود والرياض والفيصلي، أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس.

أما الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة، تجمد عند 21 نقطة؛ ليتراجع إلى المركز الثاني عشر، في جدول ترتيب الدوري.

أحداث مباراة الأهلي والقيصومة في دوري يلو للدرجة الأولى

وسيطر الأهلي، على مجريات المباراة بالكامل؛ حيث سجل هدفًا مبكرًا، عن طريق نجمه الجزائري الكبير رياض بودبوز، في الدقيقة 17.

وكرر الراقي، نفس سيناريو النصف الأول من المباراة، عندما سجل هدفًا مبكرًا في الشوط الثاني، عن طريق محترفه الآخر هشام فايق؛ وبالتحديد في الدقيقة 60.

وكاد الأهلي، أن يسجل أهدافًا أخرى، في الدقائق المتبقية من عمر المباراة، مع محاولات “خجولة” من القيصومة، لتقليل الفارق.