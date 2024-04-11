الأهلي يفوز على زد في الدقائق الأخيرة والزمالك يهزم الاتحاد السكندري بالدوري المصري

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فاز الأهلي على مضيفه زد 1 / صفر، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل وسام أبو علي هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 89.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد زد عند 24 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى مؤجلة من نفس الجولة، فاز الزمالك على الاتحاد السكندري 3 / صفر.

وتقدم الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 14، وأضاف ناصر ماهر الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 89 عاد زيزو ليضيف الهدف الثاني له والثالث للزمالك.

وررفع الزمالك رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 27 نقطة في المركز الثالث.