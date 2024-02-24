الأهلي يقسو على الطائي برباعية

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قاد النجم البرازيلي فيرمينيو فريقه الأهلي، لتحويل تأخره بهدف للفوز برباعية، بعدما سجل “ثنائية شخصية” في شباك الطائي مساء اليوم “السبت” ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم الطائي بهدف السبق من، بيرنارد مينساه 43، فيما سجل للضيوف فيرمينيو هدفين 8 45، 60، ورياض محرز 82، وفرانك كيسيه 88.

وانتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد أن تقدم أصحاب الأرض بهدف السبق عن طريق اللاعب بيرنارد مينساه في الدقيقة 43 مستفيداً من تمريرة عبدالرحمن الحارثي.

وكان مدرب الطائي الروماني ريجيكامب، أجري تبديلا مبكرا في صفوف فريقه قبل التقدم بالهدف الأول، قضى بخروج أندريه كورديا ودخول سلمان المؤشر، بينما دفع المدرب الألماني ماتياس يايسله سميحان النابت، بدلاً لماكسيمان، قبل هدف التعادل.

وأعاد فيرمينيو المباراة لنقطة البداية، بعدما أدرك التعادل للأهلي قبل الذهاب إلى الاستراحة في 8 45، مستغلاً تمريرة رياض محرز المتقنة.

وفي الشوط الثاني وسع فيرمينيو الفارق وأضاف الهدف الثاني له في المباراة ولفريقه في الدقيقة 60 بعد أن نجح في استثمار تمريرة فراس البريكان بالصورة المثلى، محولاً تأخر فريقه لفوز في التوقيت المناسب من عُمر المباراة.

ولم تتوقف عجلة التبديلات في صفوف الطائي، ومن جديد عاد ريجيكامب لأجراء تبديل، حيث دفع بالثنائي حسن العمري، وأديب الحيزان، في مكان جمال باجندوح وعبدالرحمن الحارثي، في محاولة للعودة للمباراة.

وشهدت الدقيقة 82 الهدف الثالث للأهلي عن طريق اللاعب رياض محرز، محولاً تمريرة محمد المجحد لهدف ثالث أنهى به آمال الطائي في العودة للمباراة.

ولم يفوت فرانك كيسيه المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس إفريقيا، الفرصة ودوّن اسمه في قائمة مسجلي الأهداف الليلة، وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 88 من تمريرة المتألق فيرمينيو.

هذه النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر بجدول الترتيب.