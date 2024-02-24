الأولى من نوعها هذا العام.. “موجة غبارية” بالرياض و”جبهة باردة” بهذه المناطق

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يُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الكُتل الهوائية والرياح، إلى تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، اليوم السبت، بعبور جبهة هوائية باردة وجافة قادمة من الشمال، بالتزامن مع تمركز كتلة هوائية أخرى دافئة جنوباً، هذه المنظومة الجوية ستدفع برياحٍ شمالية إلى شمالية شرقية نشطة مع هبات قوية أحياناً في وسط المملكة وشرقها، يُتوقع أن تتسبّب بتشكُّل موجةٍ جدارية من الغبار الذي لا يُستبعد أن يكون كثيفاً أحياناً ومُترافقاً بتدنٍ كبيرٍ لمدى الرؤية الأفقية.
يُتوقع تأثير موجة هي الأولى من نوعها لهذا العام على الرياض مساءً وليل اليوم؛ إذ تشير التوقعات إلى أن الموجة الغبارية ستقترب تدريجياً من مدينة الرياض لتؤثر فيها بشكلٍ مباشر وبكثافةٍ عالية أحياناً مع ساعات مساء وليل السبت، بحيث تنشط معها الرياح السطحية وينخفض مدى الرؤية الأفقية لما دون الـ 1000، على أن تخف شدة موجة الغبار تدريجياً اعتباراً من ساعات الليل المتأخرة وفجر يوم الأحد.
ووفق موقع “طقس العرب”، تستوجب هذه الأحوال الجوية الانتباه من “خطر التدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف”، و”خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار”.