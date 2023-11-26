“الأونروا”: الوضع في قطاع غزة مأساوي والهدنة كشفت الوضع للجميع

المناطق_متابعات

أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كاظم أبو خلف، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة “مأساوي”، والهدنة الإنسانية الحالية كشفت الوضع للجميع داخل القطاع .

وقال أبو خلف – في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) – ” إن خروج المستشفيات عن الخدمة الواحد تلو الآخر شكل ضغطا أكبر على باقي المستشفيات، وهناك حاجة ماسة لمياه الشرب النظيفة والبطانيات والمراتب والأغذية، والأدوية، والمضادات الحيوية، والأمصال”.

وأضاف ” نحن رصدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أمراض الجهاز التنفسي، وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة شح المياه “، مشيرا إلى حاجة قطاع غزة لإدخال قرابة 700 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.5 مليون مواطن.

وأوضح أن فرق الأونروا تمكنت من الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية، بعدما حالت الاشتباكات الدامية التي استمرت 48 يوماً دون تواجد فرق الوكالة، حيث أجبروا على النزوح إلى الجنوب، مؤكدا أن هدفهم تقديم الخدمات بكثافة حالياً حتى يتجنب أهل غزة الأوبئة والأمراض .

وتنص الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضية بين إسرائيل وحماس على هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 4 أيام، وإفراج حماس عن 50 من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا، وإدخال شاحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة المحاصر.