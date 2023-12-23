“الأونروا” تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة دون شروط

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أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ضرورة الوقف الفوري والإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة وتدفق المساعدات، دون وضع شروط للمفاوضات السياسية.

وقالت المتحدثة باسم “الأونروا” تمارا الرفاعي، في مؤتمر صحفي، “إنه من المفجع للغاية أن السياسة تقف في طريق بقاء 2.2 مليون شخص على قيد الحياة في غزة”، مبينةً أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- أصدرت المزيد من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من غزة للانتقال إلى دير البلح لتوسيع العملية العسكرية المستمرة.

وأضافت أن أكثر من 150 ألف شخص تأثروا بهذا القرار، خاصةً أن المنطقة بالأصل مكتظة بالنازحين بما في ذلك ملاجئ الأونروا، مشيرةً إلى أن الناس في غزة يجب أن لا يعاملوا كأحجار شطرنج، بتهجير العديد منهم عدة مرات، وإصدار الأوامر من الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة، مشددةً على أنه لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان يذهبون إليه.