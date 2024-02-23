الإبل والخيل والسيارات الكلاسيكية إطلالة على عبق الماضي في مهرجان “شتاء درب زبيدة”

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شهد انطلاق مهرجان شتاء درب زبيدة في قرية لينة التاريخية ، الذي تنظمه محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية, استعراضًا للإبل والخيول والسيارات الكلاسيكية الذي يشكّل إطلالة على الزمن القديم وعبق الماضي، وتعريف بحياة الآباء والأجداد والتراث الثقافي للمجتمعات ووسيلة النقل عندهم في الزمن القديم.

يذكر أن مهرجان شتاء درب زبيدة المقام في قرية لينة التاريخية يمتد على مدى عشرة أيام، ويتضمن فعاليات ترفيهية وثقافية واجتماعية ورياضية، تشمل الحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة، والألعاب المتنوعة للشباب والأطفال والمنافسات الرياضية والإلكترونية والحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والبرامج الاستعراضية، والأركان الثابتة للجهات الحكومية والأهلية المشاركة لتقديم تعريف بمنتجاتها وخدماتها للزوار، والمسابقات والجوائز والسحوبات اليومية وغيرها.