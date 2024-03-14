الإحصاء: التضخم السنوي في المملكة يبلغ 1.8٪ في فبراير الماضي

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بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.8 % خلال شهر فبراير 2024 وذلك مقارنة بشهر فبراير 2023 وهو أعلى من الشهر السابق يناير 2024 على أساس سنوي حيث سجل 1.6 %، وذلك بضغط من إيجارات المساكن المرتفعة 10 % .

ويعزى ذلك أيضا إلى ارتفاع السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.5 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 %، في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 0.9 % وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1 %.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10 % في شهر فبراير 2024 وقد تأترت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1%

وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر فبراير حيث تزن 21 %.